Световната здравна организация алармира за смъртоносен капан, при който транспортирането на телата на починалите може да отприщи апокалиптична нова вълна от зараза.

Световната общност е изправена пред ново зловещо предизвикателство, след като Организацията на обединените нации излезе с извънредно и силно обезпокоително предупреждение относно овладяването на опасни инфекциозни огнища. Международните експерти по сигурност и здравеопазване алармират, че транспортирането на телата на хора, починали от смъртоносния вирус Ебола, крие неописуеми рискове за масово заразяване на цели региони. Оказва се, че дори след настъпването на биологичната смърт, труповете остават активни инкубатори на заразата, а вирусният товар в тях е толкова висок, че всяко невнимателно докосване или превозване без безкомпромисни мерки за сигурност може да взриви нова глобална криза.

Погребалните ритуали се превръщат в масови екзекуции

Най-големият кошмар за хуманитарните мисии по света остават традиционните и местни обичаи за изпращане на мъртвите, които влизат в директен сблъсък с препоръките на Световната здравна организация. Близките на починалите често отказват да спазват наложените санитарни кордони и се опитват тайно да превозват телата на своите роднини до родните им места, превръщайки обикновените автомобили в движещи се биологични оръжия. Експертите са категорични, че течностите, отделяни от трупа в първите дни след смъртта, съдържат милиарди активни единици от вируса, които буквално изгарят имунната система на всеки, дръзнал да помогне в транспортирането или подготовката за погребение.

Брутални мерки и международна блокада срещу невидимия убиец

За да се спре тази тиктакаща биологична бомба, ООН настоява за незабавното въвеждане на специални протоколи, които изключват каквото и да е преместване на останките извън строго изолираната зона на инфекцията. Местните правителства се призовават да използват военна сила и специализирани екипи за бързо и безопасно погребване на място, облечени в херметически костюми от най-висок клас на защита. Всеки опит за нарушаване на тези правила и за нелегален трафик на трупове ще се разглежда като директна заплаха за националната и международната сигурност, тъй като Ебола няма намерение да се оттегли и продължава да дебне за човешки грешки.