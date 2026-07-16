Край на спекулата! Драстичен ход обръща пазара

Пълна прозрачност и брутално затягане на контрола върху скъпоструващите лекарства готвят властите в България. Подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев и здравният министър Катя Ивкова официално подкрепиха революционното предложение на "Прогресивна България" за въвеждане на централизирано договаряне на цените на най-скъпите медикаменти. Целта е веднъж завинаги да се пресече възможността да се работи над пределните цени, което ще спести огромен финансов ресурс на Здравната каса.

Принуждават и частните болници да правят обществени поръчки

Голямата бомба в новия план е изискването частните болници също да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства. Досега те масово заобикаляха тези процедури, което водеше до скандални разлики в цените на едни и същи медикаменти, плащани от джоба на българския данъкоплатец. Новите мерки ще поставят всички лечебни заведения под общ знаменател и под директния диктат на Министерството на здравеопазването.

Спешни законови промени в парламента

Политическата машина вече е задействана, като от "Прогресивна България" обявиха, че внасят мащабни промени в Закона за обществените поръчки и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Депутатите ще трябва спешно да решат дали да подкрепят промяната, която обещава по-евтини лекарства за тежко болните пациенти и край на скритите схеми в здравеопазването.

