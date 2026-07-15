Какво не трябва да съчетавате с кафе. Диетолозите проговориха

Грейпфрутът е храната, която диетолози препоръчват да не се комбинира безразсъдно със сутрешното кафе, особено от хора, чувствителни към кофеина или приемащи определени лекарства. Плодът и сокът от него могат леко да забавят разграждането на кофеина и при някои хора да удължат усещането за нервност, треперене или ускорен пулс. Научните резултати обаче са противоречиви и не доказват, че комбинацията е опасна за повечето здрави хора. Значително по-сериозен е рискът грейпфрутът да промени действието на някои медикаменти, предупреждават диетолози пред списание „Парейд“.

Кофеинът може да остане по-дълго

Кофеинът се разгражда основно чрез чернодробния ензим CYP1A2. Малко проучване със 12 участници установява, че голямо количество сок от грейпфрут намалява изчистването на кофеина с 23% и удължава времето му на полуразпад с 31%. Самите автори обаче определят ефекта като малък и отбелязват, че той едва ли има сериозно клинично значение за повечето хора.

Друго изследване не открива съществено влияние на нормална чаша сок от грейпфрут върху разграждането на кофеина, кръвното налягане или сърдечната честота. Данните затова не позволяват да се твърди, че всеки човек непременно ще усеща кафето по-дълго след подобна закуска.

„Хората разграждат кофеина с различна скорост“, обяснява диетоложката Малина Малкани. По-чувствителните могат да усетят тревожност, треперене, сърцебиене или проблеми със съня, докато при други разликата вероятно ще остане незабележима.

Правилото за 10 часа не е универсално

Диетоложката Джулия Зумпано препоръчва грейпфрутът да се приема поне 10 часа след кофеина, за да е изчистена голяма част от него. Това обаче е предпазна експертна препоръка, а не общоприето медицинско правило, потвърдено от официални здравни институции.

При здрави възрастни средното време за отстраняване на половината кофеин е около четири часа, но може да варира между два и осем часа. Скоростта зависи от възрастта, гените, бременността, лекарствата, пушенето и състоянието на черния дроб, посочва Европейският орган за безопасност на храните.

Хората, които усещат нервност и учестен пулс дълго след едно кафе, могат да разделят двете храни или да изберат безкофеинова напитка. Не е необходимо обаче всички да изчакват точно определен брой часове.

Киселините могат да се засилят

Кафето и грейпфрутът могат поотделно да провокират оплаквания при хора с чувствителен стомах или гастроезофагеален рефлукс. Комбинацията от кофеин и кисел цитрусов плод може да увеличи риска от парене, киселини и неприятно усещане зад гръдната кост.

Това не означава, че едновременното им приемане ще създаде проблем на всеки. Реакцията е индивидуална, затова най-добрият ориентир е дали след закуската се появяват повтарящи се стомашни оплаквания.

Лекарствата са големият риск

Най-важното предупреждение не е свързано със самото кафе. Грейпфрутът блокира основно ензима CYP3A4 в червата и така при някои лекарства в кръвта може да попадне по-голямо количество от предвиденото. При други медикаменти плодът може да намали усвояването и да отслаби действието им.

Проблеми са възможни с определени статини за холестерол, медикаменти за високо кръвно налягане и нарушения на сърдечния ритъм, лекарства след трансплантация, някои успокоителни и отделни препарати срещу алергии. Не всички лекарства от тези групи взаимодействат с грейпфрут и рискът зависи от конкретното активно вещество и дозата.

„Когато разграждането е блокирано, концентрацията на лекарството може да стане по-висока от предвиденото“, предупреждава диетологът Крис Мор. Ефектът на грейпфрута върху някои медикаменти може да продължи и след самото хранене, затова простото разделяне с няколко часа невинаги решава проблема.

Сокът може да е по-рисков от няколко резена плод, защото позволява да бъде прието по-голямо и концентрирано количество. Хората, чиито лекарства носят предупреждение за грейпфрут, трябва да го избягват напълно или да обсъдят приема с лекар или фармацевт, вместо сами да променят дозата.

Грейпфрутът не превръща автоматично сутрешното кафе в опасна комбинация. Данните сочат най-много слаб и непостоянен ефект върху кофеина, но при определени лекарства последствията могат да бъдат значими. Етикетът и листовката на медикамента са по-надежден ориентир от общите правила за това кои храни могат да присъстват на закуската.

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