Чесън срещу джинджифил - кое е по-добро за здравето?

Чесънът и джинджифилът са сред най-популярните продукти, когато човек търси естествена подкрепа за имунитета, но нито един от тях не е чудодейно средство. Според Verywell Health и двата съдържат антиоксиданти и активни съединения, които могат да подпомогнат организма, но чесънът има по-високи нива на някои витамини и минерали, както и повече протеини и въглехидрати на порция. Джинджифилът пък се отличава със силно противовъзпалително и храносмилателно действие. Разликата е важна, защото ползите зависят не само от продукта, а и от дозата, формата и здравословното състояние на човека.

Къде е силата на чесъна

Целият чесън съдържа алиин, който при дъвчене, нарязване или смачкване се превръща в алицин. Това вещество е нестабилно и бързо преминава в други серни съединения, за които се смята, че могат да влияят на защитния отговор на организма срещу настинки и грипни вируси. Verywell Health обаче уточнява, че за добавките с чесън все още няма достатъчно висококачествени изследвания, които да докажат силен имунен ефект.

Чесънът се свързва и с други възможни ползи - антибактериално, антиоксидантно и противовъзпалително действие, подкрепа за сърдечно-съдовата система, контрол на кръвното налягане и влияние върху холестерола. Тези ефекти не означават, че той може да замени лечение, но го правят ценен продукт в нормалното хранене.

Какво дава джинджифилът

Джинджифилът съдържа антиоксиданти, които помагат на клетките да се защитават от оксидативен стрес. Основното му активно вещество - джинджерол - се свързва с противовъзпалително действие и може да помогне при симптоми като болки в гърлото, дискомфорт при настинка и раздразнение. При много хора джинджифилът е по-познат и като средство срещу гадене, макар че резултатите от проучванията не са еднозначни.

Той може да подпомага храносмилането, да облекчава подуване, газове и запек, а при някои хора да влияе и върху кръвната захар. При артрит и менструални болки също се обсъжда възможен ефект, но той не трябва да се приема като гарантиран резултат за всички.

Кога полезното става рисково

Националният център за допълващо и интегративно здраве на САЩ посочва, че чесънът обикновено е безопасен в количества, използвани в храната, но добавките с чесън могат да повишат риска от кървене. Това е особено важно за хора, които приемат антикоагуланти, аспирин или други лекарства, влияещи върху съсирването, както и преди операция. Възможни са още киселини, стомашен дискомфорт, газове, лош дъх, телесна миризма и алергични реакции.

Джинджифилът също не е безрисков при високи дози или под формата на добавки. Според същия американски център той може да причини коремен дискомфорт, киселини, диария и дразнене в устата и гърлото. При хора, които приемат лекарства, е нужна предпазливост, защото билковите продукти могат да взаимодействат с терапията.

Няма победител за всички

Ако въпросът е кой продукт е „по-здравословен“, чесънът има леко предимство по хранителен състав и по връзката със сърдечно-съдовите ползи. Ако целта е облекчаване на гадене, храносмилателен дискомфорт или възпалителни оплаквания, джинджифилът често е по-подходящият избор. Най-разумният подход е те да се използват като част от нормално хранене, а не като агресивни добавки в големи дози.

В битката между чесъна и джинджифила най-опасна е не грешната подправка, а прекаленото доверие в лесни обещания. И двата продукта могат да бъдат полезни, но имунитетът не се крепи само на една храна. Сън, движение, балансирано меню и контрол на стреса остават по-важни от всяка „суперсъставка“. Когато има хронични заболявания или прием на лекарства, кухненската профилактика трябва да върви с лекарска преценка, не със самонадеяност.

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