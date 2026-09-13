Чесън срещу джинджифил - кое е по-добро за здравето?
Джинджифилът помага повече при гадене и възпаление, а чесънът се свързва със сърцето и кръвното
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Джинджифилът помага повече при гадене и възпаление, а чесънът се свързва със сърцето и кръвното
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