Рачков избухна! С какво сравни Мария Игнатова и ДесиСлава

Димитър Рачков смълча зрителите с думите си за Мария Игнатова и Деси Слава.

Представям жената, която ми каза: Ти не правиш нищо за нашите отношения, а аз вече й бях купил дюнер, разказа Димитър Рачков за Мария Игнатова на старта на 3-ти сезон на "Пееш или лъжеш", като продължи: Съвършена, да не ти е в къщата!

С много смях, емоции и изненади стартира той. В първия епизод специален гост е кралят на попфолка - Азис, който влиза в ролята на звезден детектив в търсенето на талант сред лъжата. Той първи ще се изправи с много настроение срещу новите правила в шоуто и “Златния шалтер” на панела, който преобръща играта по невиждан досега начин.

Сред панелистите по традиция са Мария Игнатова, Иван и Андрей, а този вечер е и DJ Дамян, за когото Рачков каза: По принцип всичко бих го простил, освен едно, че направи дует с Миле Китич преди мен! След това нарочно го представи като DJ Теди Джорджо.

Любопитното е, че като помощник на Азис е голямата Деси Слава.

Тя и Мария Игнатова бяха облечени в рокли с леопардов десен. Като от Шуменското плато сте, направи им комплимент Димитър Рачков.

