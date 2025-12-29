Обрат! Уилям пред неочаквано решение

Принц Уилям е готов за помирение с чичо си Андрю, твърди кралският биограф Андрю Лоуни пред Page Six. В новата си книга за кралското семейство авторът посочва: "Той (Уилям) се тревожи какво може иначе да се случи."

Според Лоуни Уилям иска да "изчисти" всички недоразумения преди да стане крал. "Уилям е добро момче. Би направил всичко, което му се каже." Биографът обаче прогнозира, че помирението с Андрю не би било толкова лесно, тъй като според него "ще се опита да постави много ясни граници и да си върне отново онова, което загуби".

По-рано тази година Андрю беше лишен от титлите си и изгонен от резиденцията Роял Лодж, заради връзките си с покойния педофил Джефри Епстийн. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън също загуби титлите си.

Преди месеци излязоха мемоарите на една от жертвите на Епстийн, Вирджиния Джуфре. В тях тя пише на какво е била подложена от Андрю и Джефри, когато е била на 17 години. Андрю категорично отрича каквито и да е обвинения срещу него.

"Почти всеки от висшето общество има поне една история с Андрю. Имах възможността да разговарям с негови съученици, колеги, бивши служители и дипломати", пише в книгата си Лоуни. "Хората са разочаровани от него."

По думи на биографа в книгата му са включени истории и за нощния живот на Андрю, как е водил проститутки в хотели в Хонконг. Освен това Лоуни твърди, че е чувал истории от бивши служители по сигурността, които са били сексуално тормозени от бившия херцог, пише "Дир". Авторът разказва и за бившата му съпруга Сара, която според него "се е отървала навреме". "Видя, че е токсичен. Той вече не е принц, а тя вече няма визитна картичка."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com