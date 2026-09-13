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Рамос и Пике се помириха

Рамос и Пике се помириха

Серхио Рамос и Жерар Пике са изпушили лулата на мира, гръмнаха медиите в Испания. Това си личи и от страниците им в Туитър. Там защитниците отново са...

14 юни | 21:00
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