Голямо его предизвикало трусовете в пловдивската община

С голямо его обясни трусовете в ГЕРБ под тепетата лидерът на партията Бойко Борисов. „Моето обаче е още по-голямо и те се съобразиха с него", отсече Борисов и така сложи край на драмата в Община Пловдив като помири кмета Костадин Димитров и неговия заместник Владимир Темелков.

Малко след изказването на Борисов кметът на Костадин Димитров коментира пред местни журналисти, че "Оттук нататък продължаваме заедно с един особен призив - "Съединението прави силата" и "Работа, работа, работа", казва Димитров.

Темелков също заяви, че "проблемите са вече в миналото", а между двамата нямало личностно напрежение и отрече да е подавал оставка под натиск.

"След срещата си с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив.

Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента", гласи съобщение изпратено от ппресцентъра на ГЕРБ. От там публикуваха и обща снимка на усмихнатите Димитров и Темелков.

Припомняме, че преди семица, Темелков, който в началото на мандата на кмета Костадин Димитров пое ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес-развитие и образование“, изненадващо хвърли оставка без да посочи мотиви.

В заявлението си за освобождаване Владимир Темелков беше написал само, че напуска с едномесечно предизвестие.

"Бях изненадан, когато разбрах за оставката. Не съм я подписал до този момент, защото такива въпроси се решават по време на разговори. Предстои да говорим по повод на молбата му", коментира тогава кметът Костадин Димитров.

За пръв път Темелков показа несъгласие с кмета при отстраняването на заместника му по финанси Жени Петкова.

Според запознати двамата са имали и други разногласия по повод на управленската политика на местната власт част, от които засягат управлението на средствата в ключовия ресор на Темелков, който движи проекти за близо 60 милиона лева.

Съвсем не „под сурдинка“, в града отдавна се говори, че Владимир Темелков има амбиции да седне в кметския стол още повече, че се смята за един от успешните заместници на кмета.

За близо две години Темелков и екипът му подготвиха редица проекти, чието финансиране за над 60 млн. лева защитиха пред МРРБ. Сред тях е и този за нови електробуси. Като ресорен зам.-кмет той стартира и процедурите по въвеждане на Географско-информационната система на Пловдив, която ще позволи голяма част от услугите на Общината да бъдат дигитализирани, а също така и изграждане на три учебни заведения, включително и новата сграда на Математическата гимназия, припомнят заслугите на кметския заместник от местната медия marica.bg. От там припомнят също, че Темелков влезе в политиката като общински съветник от "Съюз на Пловдив" на Дани Каназирева. По време на изборите мнозина бяха изненадани, че той е член на софийската организация на ГЕРБ, което обясни включването му в екипа на сегашния пловдивски градоначалник.

До тогава за пловдивчани Владимир Темелков беше известен повече с репутацията си на успешен бизнесмен. Според данъчните декларации, той е най-заможният сред всички от местната власт в Пловдив, така, че е нормално вече да гледа към политическа кариера. В средите на партията Темелков си спечели славата на любимец на Борисов, който често го даваше за пример и дори го извика в националния предизборен щаб на ГЕРБ преди последните парламентарни избори. По настояване на Борисов Темелков се нагърби с издръжката на футболния клуб Марица.

Припомняме, че докато течеше предизвестието му за напускане, Темелков не прехвърли ангажиментите си на зам.-кмет, а демонстрираше, че ще изпълнява съвестно ангажиментите си до напускането на Общината.

