Депутатите посякоха Радев за референдума за еврото

Депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото.

Гласуваха 217 депутати. Против искането гласуваха 131 души.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска прегласуване, наричайки "подлоги" депутатите, гласували против референдума. Председателят на парламента Рая Назарян му наложи забележка.

При прегласуването вота си дадоха 219 души. Против бяха 135.

Депутатите започнаха разглеждането на точката едва в 11.20 ч. днес след три последователни почивки. Преди това те изчакваха представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум. Представители обаче не дойдоха в залата и дебатите започнаха по същество. Основна роля в тях изиграха представителите на "Възраждане", които дори разпънаха в зала транспарант в защита на български лев.

