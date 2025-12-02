Александър Йорданов: Премината е границата!

Бившият председател на Народното събрание и дългогодишен посланик на България Александър Йорданов коментира протестът в столицата.

В профила си във Фейсбук той пише:

РЕАКЦИЯ: Я КОЕ ВРЕМЕ СТАНА!

В София вечерната разходка продължава. Наближава 22.00 ч. Граждани на малки и по-големи групи обхождат центъра в търсене на приключение. Ресторантите са пълни. Свободни места няма. Мнозина дегустират младото Beaujolais Nouveau. От време на време се чуват възгласи "Оставка". Звучи познатият от комунистическото ни време хит: "Една българска роза".

Шляе се вечерно народът и нямам впечатление, че утре го чака тежък трудов ден. Приятно ми бе да видя на протестната разходка освен млади хора, но и познати столични милионери. Пък и времето е хубаво. Не вали, не духа. Време само за протестни разходки.

Палава гражданка ме пита дали правителството ще подаде оставка. Отговарям й напълно сериозен: НЕ! Гледа ме невярващо. Добавям: "Утрото е по-мъдро от вечерта!" Отминава. Но не съм я излъгал, нали? Не обичам да лъжа. Казвам винаги това, което мисля и много често то се оказва истина. Няма причина правителството да подава оставка. То не е глупаво, че да поднесе на тепсия властта на приятелите на Кремъл у нас в този исторически момент, когато само след 30 дни окончателно се събираме с нормалните държави. Нима има нормален българин, който да иска да се "сглобят" управленски радевци, копейки и промянаджии!? Да се върне кремълското у нас? Няма да стане, макар протестът да тласка работата натам, към антибългарско и антиевропейско обединение на опозицията. Но няма да успее.

Е, аз се прибирам вече, защото гледам, че много от протестърите също се разотидоха. Време е за киновечер. А и на мен се полага чаша "Beaujolais Nouveau", нали? Лека нощ!

П.П. Прибрах се. Пуснах телевизора и едва сега разбрах, че на кръстовището на бул.Левски и бул. Дондуков протестъри вандали атакуват полицията. Хвърлят към тях камъни, бутилки, бомбички, тласкат запалени контейнери. Абсолютни комунистчета. Но сме виждали същата левичарска измет и на Запад. Ще има държавата ни тепърва да пати.

Утре трябва да стане известно кой или кои са лицата призовали протестиращите да се насочат към централата на ДПС и офисът на ГЕРБ на бул. Дондуков. Тяхна е отговорността за погромите там. Премината е границата. Необяснимо е бездействието на полицията. На Запад полицаите не стоят като живи мишени. На протест всеки протестира както намери за добре. И всеки трябва да носи отговорност за действията си.

