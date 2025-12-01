Бум на пенсиите в страна с хиляди българи

Пенсиите в Испания ще се увеличат с 2,7 на сто през 2026 година. Процентът е равен на инфлацията за периода декември 2024 – ноември 2025 година.



Над 10 милиона пенсионери в Испания ще получат увеличение на парите си през новата година. Според законодателството пенсиите се преизчисляват всяка година със същия темп като средния темп на инфлация за дванадесетте месеца между ноември на текущата година и декември на предходната година, пише Парите ни.

В този случай средното увеличение на цените през тези месеци е било 2,7%. Окончателният размер на увеличението ще бъде потвърден на 12 декември, когато се публикува Индекс на потребителските цени.

Данните обикновено се колебаят с не повече от една десета от процента.

Увеличението от 2,7% означава допълнителни 572 евро годишно повече за средната пенсия. През ноември тази година тя достига до 1511 евро на месец. Максималната пенсия, която е фиксирана на 3267 евро, от януари ще достигне 3360 евро.



Общите разходи за пенсии в Испания са в размер на над 200 милиарда евро годишно, а увеличението ще струва още 5 милиарда и 400 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com