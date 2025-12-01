Дядо побърка полицията, извънредна ситуация в Прохода на републиката

Дядо побърка полицията като подаде сигнал за бомба на върха на Прохода на републиката. Полицията в две области бе вдигната под тревога. Извънредната ситуация възникна, когато мъж позвънил на 112 и казал, че на върха на прохода е поставено взривно устройство.

Сигналът бил за бомба в заведението към хижата, намиращa се на върха на Прохода на Републиката, предаде Нова тв

Полицията е открила съмнителен сак на метри от отбивката с крайпътни заведения, които на практика се намират в област Стара Загора. Районът на чантата е отцепен. Очаква се екип от столични експерти, който да я обезвредят.

Установен е и подателят на сигнала - 60-годишен мъж от село Козар Белене. Той е задържан за обяснения. Движението по старопланинския път не е спирано, казаха от ОДМВР - Велико Търново.

