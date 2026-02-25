148 години от Освобождението на Белоградчик

Белоградчик отбеляза 148 години от своето Освобождение от Османско робство. Събитието бе белязано и с откриването на паметник на освободителите на града. Официални гости бяха Негово Високопреподобие Архимандрит Йоаким – протосингел на Видинска митрополия, Негово високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, Иван Иванов – Областен управител на област Видин, Йелена Шитич Игнатиевич – Първи съветник в Посолството на Сърбия в България, Николае – Дан Константин – Пълномощен министър в Посолството на Румъния в България, Михай Няцу – заместник-председател на Окръжен съвет на окръг Долж, Каталина-Флориана Галичану – представител на Окръжен съвет на окръг Долж, Владко Вълчев - Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към Регионално управление на образованието – Видин, Цецка Цокова – главен експерт „Туризъм“ в Община Видин, Величко Кирилов – общински съветник в Общински съвет – Видин, Александър Александров – кмет на община Ружинци, Полина Семкова – заместник-кмет на община Чупрене, Илия Бояров и Илиян Игнатов – скулптура и каменоделеца творци на паметника.

В своята реч Боян Минков – кмет на община Белоградчик, приветства всички гости и граждани на града с думите: „Изключително съм щастлив, защото сбъднахме една наша мечта – заедно с Иван Трифонов преди изборите си казахме, че ще строим много паметници в Белоградчик, паметници, от които имаме толкова голяма нужда. Днешният ден е специален не само заради това, че Белоградчик на този ден е получил своята свобода, а е и специален заради това, че с този паметник ние показваме уважението си към хората, които са освободили нашия град, хората които са дали живота си за свободата на България – това са румънските и руските войски, които правят Белоградчик свободен. Ще продължаваме да строим паметници, защото за Белоградчик това е много важно. Гордейте се, носете родния си град в сърцата си и обичайте България. Честит празник на всички!”

Инженер Иван Трифонов разказа за историческите събития довели до освобождението на Белоградчик, след което паметникът бе открит и осветен от Негово Високопреподобие Архимандрит Йоаким и Негово високоблагоговейство отец Рафаил.

В своята реч по случай празника, Николае-Дан Константин благодари за поканата и допълни: „Връщайки се към Вашия град, толкова красиво наречен заради красотата на светлите скални образувания, бих желал да поздравя местните власти и господин кмета за инициативата да издигнат паметник в чест на войниците, загинали по тези места в сраженията в началото на 1878 г. Също така искам да Ви поздравя за вдъхновението при избора на символиката на този паметник – ключът, който от една страна отразява историческия момент на капитулацията на османската армия пред освободителната армия, а от друга страна предава послание за достъп, доверие и сила, за отвореност към по-добро бъдеще. Този паметник, открит днес, скоро ще се превърне в място за поклонение – място, където заедно ще поддържаме жива паметта на нашите предци, на онези, които се жертваха, за да живеем ние днес в свобода, в пълна хармония, като партньори в ЕС и НАТО – две държави, които си сътрудничат в множество области като инфраструктура, туризъм, култура и регионална сигурност.“

Бяха прочетени поздравителни адреси от името на Любен Иванов – народен представител в 51-о Народно събрание и кмета на Община Видин – Цветан Ценков.

Никол Лазарова, София Емилова и Аника Марчина - ученици от Средно училище „Христо Ботев“ представиха стихотворения посветени на освобождението на Белоградчик. Мариам Александрова изпя песните „В село хайдути дойдоха“ и „Я кажи ми, облаче ле бяло“, с което заслужено получи бурните овации на всички присъстващи. Братой Диков, член на Литературен клуб „Георги Савчев“, представи стихотворението „Белоградчишкото въстание“.

Венци и цветя бяха поднесени от Община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик, Любен Иванов - народен представител в 51-о Народно събрание, Иван Иванов – областен управител на област Видин, Йелена Шитич Игнатиевич – Първи съветник в Посолството на Сърбия в България, Николае – Дан Константин - Пълномощен министър в Посолството на Румъния в България, Окръжен съвет на окръг Долж, Регионално управление на образованието – Видин, Община Видин, Общински съвет – Видин, Община Ружинци, Община Чупрене, Исторически музей, НУ „Васил Левски”, СУ „Христо Ботев“, ОУ „Васил Априлов“ - с. Рабиша, Център за обществена подкрепа – Белоградчик, Дневен център – Белоградчик, ЦНСТ – Белоградчик, Преходно жилище и Пенсионерски клуб „Мадона“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com