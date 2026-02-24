Казанлък отбелязва 3 март с тържествена програма

Община Казанлък организира богата празнична програма по повод Националния празник на Република България – 3 март. Събитията ще се проведат на 2 и 3 март 2026 г. в Казанлък и на връх Шипка и са посветени на 148 години от Освобождението на България.



Честванията започват на 2 март (понеделник) в Общинска библиотека „Искра“ с музикално-поетичната композиция „В памет на героите“. В програмата са включени изложба, посветена на революционера Цанко Минков, прожекция на филма „Епопея на Шипка“ и тематична изложба на книги „Възкресението на един народ“.



Същия ден от 17:30 ч. на площад „Севтополис“ ще се състои водосвет за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан, както и официална церемония по издигане на националния флаг. В празничната програма ще участват Младежка театрална студия „Мая Стоянова“ при НЧ „Искра-1860“, Представителен ансамбъл „Арсенал“ към НК „Арсенал“ и 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, която ще представи тържествена заря-проверка.



На 3 март (вторник) от 9:30 ч. в Храм-паметник „Рождество Христово“ в гр. Шипка ще бъде отслужен благодарствен молебен. В Музея на фотографията в Казанлък от 10:00 до 17:00 ч. посетителите ще могат да се включат в ретро фотосесия с автентични военни униформи, както и да разгледат изложба за военния фотограф Петър Аранудов. В 17:00 ч. ще бъдат обявени победителите в онлайн конкурса „Поглед към върха“.



Празнично хоро с участието на СНЦ „Приятели на фолклора“ ще започне в 11:00 ч. на площад „Севтополис“. Кулминацията на честванията ще бъде тържественото отбелязване на 148 години от Освобождението от 11:30 ч. на площадката под връх Шипка, последвано от поклонение и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата на връх Шипка в 12:00 ч. Празничната програма ще продължи с участието на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.



За улеснение на гражданите на 3 март ще бъде организиран транспорт до връх Шипка, като са предвидени и временни ограничения в движението. Подробна информация за организацията на движението и записванията за транспорт може да бъде получена в Информационния център на Община Казанлък.



Община Казанлък кани всички жители и гости на града да се включат в тържествата и заедно да отдадем почит към героите, извоювали свободата на България.





