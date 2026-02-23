Денят на розовата фланелка обединява младите хора в Стара Загора срещу училищния тормоз

По повод Световния ден за борба с тормоза в училище - Деня на розовата фланелка, на 25 февруари Международният младежки център - Стара Загора организира инициатива, насочена към насърчаване на толерантността, съпричастността и активната позиция на младите хора срещу насилието в училищна среда.

Денят на розовата фланелка води началото си от 2007 г. в Канада, когато двама ученици застават в подкрепа на свой съученик, станал обект на тормоз заради розовата си тениска. В знак на солидарност те организират свои съученици да облекат розово - жест, който прераства в международно движение и символ на съпротива срещу тормоза и дискриминацията.

Днес милиони млади хора по света отбелязват този ден, като обличат розово, за да заявят ясно, че избират уважението, подкрепата и смелостта да застанат на страната на потърпевшите. Розовата фланелка се превръща в символ на емпатията и на активната позиция срещу всяка форма на насилие.

По този повод Международният младежки център - Стара Загора кани всички млади хора и граждани да се включат в инициативата на пешеходната зона в централната част на града, за да покажат заедно, че училищният тормоз няма място в нашето общество и че подкрепата започва от всеки един от нас.

