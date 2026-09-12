Фланелка на Пеле удари 4,9 милиона долара
Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
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Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
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Мърсисайдци излизат с уникални фланелки срещу Уулвърхемптън в неделя
Привържениците на ЦСКА от сектор "Г" обявиха специален дрескод за финалния мач от турнира за Купата на България срещу "Монтана". Ето съобщението на "...
Отборът на "Левски представи днес екипа, с който "сините" ще изиграят така чакания мач срещу "Юргорден", с който ще се отбележи 50-годишнината от първ...
Звездата на "Реал" Мадрид Кристиано Роналдо е подарил подписана фланелка на премиера Бойко Борисов, информира Спортал. "За г-н Бойко Борисов с най-до...
Анди и Джейми Мъри подновиха своето съперничество и извън корта. Двамата братя са големи фенове на футбола и за Коледа се облякоха в екипи на любимите...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе уважен от ръководството на най-големия клуб в Европа Реал Мадрид. На среща с шефовете на клуба бившият премиер...
Млад съм за националния, отсече Диего Симеоне Папа Франциск е истинският номер 11 на Аржентина, обявиха Лео Меси и компания. "Селесте" прати фланелка...