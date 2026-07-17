Фланелка на Пеле удари 4,9 милиона долара

Фланелката с номер 10, с която Пеле играе във финала на световното първенство през 1958 г., беше продадена за внушителните 4,9 милиона долара. Аукционната къща „Сотбис“ обяви, че това е втората най-висока цена, плащана някога за футболен екип. Легендарният бразилец е само на 17 години, когато отбелязва два гола за победата с 5:2 над домакина Швеция и помага на Бразилия да спечели първата си световна титла.

По-скъпа остава единствено фланелката на Диего Марадона от четвъртфинала срещу Англия на световното първенство през 1986 г. Именно с нея аржентинецът отбелязва попаденията, останали в историята като „Божията ръка“ и „Голът на века“. През 2022 г. за този екип бяха платени 9,3 милиона долара.

Продажбата поставя и нов рекорд за предмет, свързан с Пеле. Досега най-скъпият негов артикул беше колекционерска картичка от 1958 г., оценена на 976 000 долара.

Историята на фланелката от финала е почти толкова любопитна, колкото и цената ѝ. След мача Пеле я подарява на своя приятел и съотборник Дида, а екипът остава десетилетия в семейството му. През 1993 г. наследниците го даряват на бразилски музей.

През 2004 г. фланелката е купена от частен колекционер за малко над 100 000 долара. Двайсет и две години по-късно същият екип е препродаден за близо 50 пъти по-висока сума - доказателство, че футболните реликви вече се оценяват наравно с най-търсените произведения на изкуството.

Пеле почина през 2022 г., но споменът за първата му световна титла продължава да увеличава стойността си. Фланелката от Стокхолм вече не е просто стар спортен екип, а парче от историята на играта, в която едно 17-годишно момче за първи път показа на света защо ще бъде наречено Краля.