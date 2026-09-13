Фланелка на Пеле удари 4,9 милиона долара
Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
Следете всички новини, анализи и коментари за Пеле. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екипът от финала през 1958 г. стана вторият най-скъп в историята на футболните търгове
Най-силният спомен е тежкото поражение на Аржентина с 1:6 от Чехословакия в Швеция през 1958-а
Обмисля окончателната си раздяла с футбола
Така Жилберто Мора е едва вторият футболист в историята с подобно постижение
Ние сме играчи от световна класа, каза вундеркиндът
Свързва се с Пеле, богинята на огъня
Каза кой е любимият му футболист
Говори бразилецът Ривалдо
Семейството му ще оспори всяко разпореждане, което ще оскверни паметта му
Блесна с фланелката на любим играч
Откъде се е сдобил с уникалните експонати
Краля на футбола е направил нещо невероятно
Иван Панайотов е запален филателист близо 60 години
Уникална церемония в Бразилия
Густаво Леал, вторият треньор на мексиканския клуб Атлетико де Сан Луис, говори за мистериозната "черна кутия"
Легендата на световния футбол ще бъде почетен с поклонение днес в Сао Пауло
Тя навърши 100 години десет дни преди Пеле да бъде приет в болница
Треньорът на Ливърпул ускопои и играч на Лестър
На грандиозна церемония
Създаде големи проблеми, за които Кралят не искаше да говори