17-годишен мексиканец изравни рекорд на Пеле

Полузащитникът на Мексико Жилберто Мора повтори постижението на бразилеца Пеле на Световните първенства. Това съобщи Opta в социалната мрежа X.

В мача на 1/16 срещу Еквадор (2:0), 17-годишният футболист излезе в титулярния състав и игра 59 минути.

Мора стана вторият играч в историята под 18 години, който започна плейофен мач за Световното първенство в основния състав.

Първият беше Пеле, който на четвъртфиналите на Световното първенство през 1958 г. срещу Уелс започна на 17 години и 239 дни. Мексиканецът изостава само 20 дни от бразилеца – по време на мача с Еквадор беше на 17 години и 259 дни.

Победата над Еквадор позволи на националния отбор на Мексико да достигне 1/8 финала на Световното първенство. Мексиканците спечелиха плейофен мач за Световното първенство за първи път от 1986 г. насам.

В 1/8 финала на Световното първенство националният отбор на Мексико ще се срещне с победителя в мача между Англия и ДР Конго.

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