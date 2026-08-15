Разкриха гафовете на трансферния гуру Фабрицио Романо

Фабрицио Романо се превърна в синоним на трансферния пазар във футбола. Неговата запазена марка „Here We Go“ стана почти официален печат за всяка сделка, а милиони фенове по света очакват с нетърпение всяка негова публикация. Клубове, агенти и медии следят всяка негова дума. Мащабно разследване на английския „Daily Mail“ обаче разкрива една много по-малко бляскава картина на империята, изградена от италианския журналист, и повдига сериозни въпроси за методите му на работа, достоверността на информацията и близките му връзки със заинтересовани страни на пазара.

Преждевременни анонси и липса на проверка

Един от примерите, цитирани в разследването, засяга водещ играч от Висшата лига, за когото Романо наскоро категорично обяви, че ще напусне клуба си през лятото. Представители на футболиста се свързват с него с твърдението, че информацията е невярна и не са водени никакви разговори за напускане. Според статията, отговорът на Романо бил, че информацията идва от клуба и затова я публикува – подход, който предизвиква критики, тъй като не включва проверка и с двете страни преди публикуване.

За Романо този подход има и вградено предимство: ако играчът все пак напусне, той ще може да представи първоначалния си репортаж като успех. Ако ли не, публикацията просто ще се изгуби сред хилядите други новини по време на трансферния прозорец. 33-годишният италианец поддържа почти невъобразим темп, като понякога публикува над 100 пъти на ден в различните платформи.

Аудиторията му е огромна. Според данните Романо има общо 77.2 милиона последователи в Instagram и X, 3.2 милиона абонати в YouTube и 26.7 милиона в TikTok. Като се включи и Facebook, общият брой достига 140.3 милиона – повече от последователите на Арсенал и Тотнъм взети заедно. Тази сила го превърна не просто в журналист, а в PR платформа, чиято стойност агенти и клубове отлично разбират.

Конфликтът с Плетенберг и провалените сделки

Дебатът около Романо се разпали отново по време на преговорите за трансфера на Ян Диоманде от РБ Лайпциг в Реал Мадрид. Германският журналист Флориан Плетенберг разкритикува Романо, след като италианецът обяви „Here We Go“, докато според германеца все още е имало нерешени договорни въпроси.

От обкръжението на Диоманде също твърдят, че сделката не е била финализирана и Романо е избързал. Плетенберг на практика обвини италианеца, че представя реална възможност като свършен факт, за да изглежда, че пръв е съобщил новината.

Отговорът на Романо беше изключително личен. Той разкри частни съобщения, в които Плетенберг го е молил за съвети как да увеличи последователите си и му е правил комплименти. Плетенберг обаче не отстъпи и отвърна: „Някога беше модел за подражание за мнозина, включително и за мен. За съжаление, вече не си. Ти не знаеш всичко.“

Германецът припомни и други случаи, в които Романо е обявявал сделки преждевременно или грешно:

Марк Гехи: обявен за сигурен трансфер от Кристъл Палас в Ливърпул, но сделката така и не се осъществи.

Ибрахима Конате: Романо съобщи за подписан нов договор с Ливърпул, седмици преди играчът да премине в Реал Мадрид.

Жоао Педро: представен като сигурно ново попълнение на Нюкасъл, но няколко седмици по-късно подписа с Брайтън.

Майкъл Олисе: описан като „тайната звезда“ и „мечтан трансфер“ за Реал Мадрид на стойност 150 млн. евро, само за да може клубът официално да отрече интереса си.

Журналист или инструмент за влияние?

Въпреки критиките, няма съмнение, че Романо има отлични контакти с ключови фигури като Жорже Мендеш и агенцията Epic, която стои зад много от трансферите на Челси. Тези връзки често се демонстрират със „ексклузивни“ снимки на агенти и играчи в частни самолети, които Романо публикува, осигурявайки огромна видимост на източниците си.

Някои клубове обаче вече отказват да отговарят на обажданията му. Според тях той често застрашава деликатни преговори с преждевременни публикации или използва влиянието си, за да тласне дадена сделка към осъществяване. Някои футболни фактори го определят по-скоро като „досаден инфлуенсър“, отколкото като репортер.

Дори общността r/soccer в Reddit, с 8.8 милиона членове, първоначално ограничи, а след това напълно забрани съдържанието му. Модераторите го обвиниха, че „все по-често и основателно присвоява съдържание от други журналисти“ и създава „прекомерен спам“ с незначителни актуализации.

От трагедията с Атсу до платените публикации

Един от най-тежките примери срещу методите на Романо не е свързан с трансфери. След земетресението в Турция през февруари 2023 г., когато бившият играч на Челси и Нюкасъл Кристиан Атсу беше в неизвестност, Романо публикува, че 31-годишният футболист е спасен жив. Няколко дни по-късно тялото на Атсу беше намерено под развалините. Според разследването, Романо никога не се е извинил публично за грешката, която е причинила огромна болка на семейството на играча.

Въпросът за неговата независимост придоби ново измерение, когато тази година той публикува спонсориран видеоклип, възхваляващ „глобалната хуманитарна роля“ на Саудитска Арабия – публикация, която предизвика остри критики на фона на състоянието на човешките права в кралството.

Разследването на Sporting Intelligence дори разкри, че посредническа фирма, твърдяща, че има връзки с Романо, е предлагала платен PR на норвежки клубове в неговите платформи срещу суми, достигащи близо 5000 британски лири.

Самият Романо наскоро намекна за промяна в своя профил в LinkedIn, пишейки: „Вероятно няма да продължа в трансферната индустрия по същия начин още дълго. Време е да променя подхода... но това е тема за друг път.“ И завърши, разбира се, с „Here We Go“, пише dsport.