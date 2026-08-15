Бивш играч на ЦСКА даде сериозни шансове на Левски

Милен Петков игра пет години за АЕК Атина и продължава да следи отблизо случващото се в клуба. Бившият национал на България коментира шансовете на Левски срещу "двуглавите орли" и направи интересно сравнение между треньорите Хулио Веласкес и Марко Николич. Петков посочи силните страни на двата отбора и похвали случващото се в българските клубове в интервю за "Тема Спорт".

"Левски има много големи шансове. Причината е, че АЕК до момента имаше само контролни срещи. Отборът не е във форма. Първенството на Гърция започва между мачовете с Левски. Да, изиграха един официален двубой за Суперкупата срещу ОФИ, който загубиха на дузпи. Определено Левски има своите възможности да отстрани АЕК.

Най-силно впечатление ми прави това, че Левски трудно допуска голове, а в същото време доста вкарва. До момента в Европа инкасираха три попадения в квалификациите, което говори много добре за отбора. Сините правят добри взаимодействия между линиите. Хулио Веласкес разполага с качествена група от футболисти. Изграждат се хубави атаки и стигат до доста положения пред противниковата врата.

АЕК се представи на много високо ниво през миналия сезон и заслужено стана шампион. През лятото взеха няколко нови попълнения, които да вдигнат нивото. Но за моментното им състояние не мога да кажа с точност, защото не съм ги наблюдавал в контролите, а само за Суперкупата. Важното е привлечените бързо да се адаптират.

Но безспорно притежават много качествени играчи. Добре знаете за какви състезатели говоря. Следя доста ситуацията около клуба и постоянно чета гръцките сайтове. В АЕК целта е да се влезе в основната фаза на Шампионската лига. Но няма да е лесно. Очаквам да се получат интересни мачове с Левски. И двата отбора имат своите шансове. Ще видим какво ще ни предоставят срещите."

