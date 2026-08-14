Новата ера е факт! Джеф Безос купи една трета от Ливърпул

Собствениците на Ливърпул се съгласиха да продадат 30% от клуба на консорциум, включващ милиардера Джеф Безос. Стойността на сделката е 1.65 млрд. паунда. Това означава, че общата стойност на червените се оценява на 5.5 млрд. паунда.

В изявление Fenway Sports Group (FSG) потвърди, че е сключила „окончателно споразумение“ за продажбата на „стратегическа миноритарна инвестиция“ на 1892 Holdings. Групата се ръководи от британско-индийския милионер бизнесмен Амит Бхатия. В нея освен Безос участва и милиардерът съосновател на Facebook Едуардо Саверин. Сделката трябва да получи одобрение от регулаторните органи. Това може да отнеме до 90 дни.

Бхатия ще стане заместник-председател на Ливърпул и ще се присъедини към разширен съвет на директорите. Зет на индийския милиардер бизнесмен Лакшми Митал, той е бил директор и съсобственик на Куинс Парк Рейнджърс в продължение на 18 години. Той се отказа от дела си в клуба миналия месец.

Американският бизнесмен Безос, основател на гиганта за електронна търговия Amazon, е четвъртият най-богат човек в света. Неговото състояние се оценява на 256 милиарда долара. Това е първият му опит в собствеността на спортни клубове, въпреки че той няма да влезе в борда на Ливърпул. Фамилия Митал има активи на стойност около 17 млрд. долара. Северин – 33 млрд.

Въпреки това, Брайън Баум, основател на фирмата за рисков капитал K5 Sports, чрез която Безос инвестира, ще се присъедини към борда на „Анфийлд“, заедно със съпругата на Саверин Илейн.