Новата ера е факт! Джеф Безос купи една трета от Ливърпул
Собствениците на Ливърпул се съгласиха да продадат 30% от клуба
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Собствениците на Ливърпул се съгласиха да продадат 30% от клуба
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