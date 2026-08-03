Нова ера за плажуващите в Италия

За туристите, които избират Италия за лятната си ваканция, предстоят важни промени, които могат значително да намалят разходите им. В редица региони на страната общините и местните власти започват да увеличават броя на безплатните обществени плажове и да преразглеждат използването на крайбрежните зони, които в момента се стопанисват от частни оператори.

Най-видима е промяната в крайбрежния район Остия край Рим. Общината вече затвори няколко частни плажни комплекса, а по време на настоящия летен сезон е взето решение още два от тях да бъдат премахнати. Плановете са тези терени да бъдат превърнати в обществени плажове с безплатен достъп за всички.

Нови мерки за свободен достъп до морето

Подобни инициативи се обсъждат и в регионите Лигурия и Пулия. След критики за високите такси и ограничения достъп до крайбрежието местните власти разглеждат възможността за нови регулации.

Според италианското законодателство крайбрежната ивица е държавна собственост и достъпът до морето трябва да бъде свободен за всички. На практика обаче голяма част от плажовете в страната се управляват от частни концесионери.

В Италия има около 7300 частни плажни комплекса, известни като „Stabilimenti Balneari“, които предлагат чадъри, шезлонги и други услуги срещу заплащане.

До 40 евро на ден за чадър и два шезлонга

Платените плажове, особено в най-популярните курорти, сериозно натоварват бюджета на туристите. Средната цена за чадър и два шезлонга достига около 40 евро на ден.

През последните години цените на плажните услуги значително се повишиха, като в най-търсените туристически дестинации високите такси вече са се превърнали в обичайна практика.

Натискът от ЕС ускорява реформата

Зад промените стои и натискът от Европейския съюз. Причината е Директивата за услугите от 2006 г., която изисква разрешителните за стопанисване на плажовете да бъдат периодично обявявани на нови обществени търгове.

Италия дълго време не прилагаше изцяло тези правила, но се очаква от 2027 г. системата постепенно да бъде променена.

Основната цел на реформите е да се насърчи конкуренцията, да се увеличи броят на обществените плажове и да се улесни достъпът на хората до морето.

В дългосрочен план това може да означава повече безплатни плажове и по-достъпна почивка както за италианските, така и за чуждестранните туристи.