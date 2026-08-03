Селото, в което Слънцето ще залезе два пъти за една нощ

На пръв поглед Авеляноса де Муньо е едно от онези малки испански села, които лесно могат да останат незабелязани. В него живеят едва шепа хора, няма ресторанти, магазини, а местният бар почти никога не отваря врати.

Но на 12 август 2026 година това спокойно кътче в провинция Бургос ще се превърне в една от най-желаните точки на планетата за любителите на астрономията.

Два залеза в рамките на минути

Причината е пълното слънчево затъмнение, което ще премине над Испания – първото, видимо от континенталната част на страната от 1912 година насам.

Авеляноса де Муньо попада точно в тясната зона, откъдето явлението ще се наблюдава в пълната му красота.

Затъмнението ще започне малко преди залез слънце и ще създаде необичаен оптичен ефект.

„Ще бъде сякаш човек преживява два залеза в рамките на няколко минути“, обяснява физикът д-р Мария Тереса Лопес Санчес.

По време на пълната фаза денят ще се превърне в нощ за близо две минути, след което светлината отново ще се върне, преди истинският залез да настъпи.

А после – звезден дъжд

Небесното представление няма да приключи със затъмнението.

По-късно същата нощ небето ще бъде озарено и от метеорния поток Персеиди, който е сред най-красивите звездни дъждове през годината.

Комбинацията от двете редки явления в една и съща вечер е изключително необичайна.

Село с повече кози, отколкото жители

Днес в Авеляноса де Муньо живеят толкова малко хора, че според местните козите вече са повече от постоянните жители.

Някога селото е имало около 200 жители, магазини, рибари и пощальон, който обикалял с магаре.

След механизацията на земеделието младите хора постепенно се изселват към Мадрид, Барселона и други големи градове.

Хотелите са резервирани от години

Интересът към затъмнението е толкова голям, че хотелите в района са резервирани още от 2022 година.

Много семейства, чиито корени са от селото, се връщат специално за събитието, а посетители пристигат от Великобритания, Франция, Венецуела и други държави.

Според местните това ще бъде най-оживената вечер в историята на селото.

Защо точно там?

Освен че попада в зоната на пълното затъмнение, районът предлага идеални условия за наблюдение:

широк западен хоризонт;

почти липсващо светлинно замърсяване;

малко сгради и препятствия;

открити житни полета и хълмове.

Именно затова астрономите смятат, че това е едно от най-добрите места в Испания за наблюдение на небесното явление.