Селото, в което Слънцето ще залезе два пъти за една нощ

На пръв поглед Авеляноса де Муньо е едно от онези малки испански села, които лесно могат да останат незабелязани. В него живеят едва шепа хора, няма ресторанти, магазини, а местният бар почти никога не отваря врати.
Но на 12 август 2026 година това спокойно кътче в провинция Бургос ще се превърне в една от най-желаните точки на планетата за любителите на астрономията.
Два залеза в рамките на минути
Причината е пълното слънчево затъмнение, което ще премине над Испания – първото, видимо от континенталната част на страната от 1912 година насам.
Авеляноса де Муньо попада точно в тясната зона, откъдето явлението ще се наблюдава в пълната му красота.
Затъмнението ще започне малко преди залез слънце и ще създаде необичаен оптичен ефект.
„Ще бъде сякаш човек преживява два залеза в рамките на няколко минути“, обяснява физикът д-р Мария Тереса Лопес Санчес.
По време на пълната фаза денят ще се превърне в нощ за близо две минути, след което светлината отново ще се върне, преди истинският залез да настъпи.
А после – звезден дъжд
Небесното представление няма да приключи със затъмнението.
По-късно същата нощ небето ще бъде озарено и от метеорния поток Персеиди, който е сред най-красивите звездни дъждове през годината.
Комбинацията от двете редки явления в една и съща вечер е изключително необичайна.
Село с повече кози, отколкото жители
Днес в Авеляноса де Муньо живеят толкова малко хора, че според местните козите вече са повече от постоянните жители.
Някога селото е имало около 200 жители, магазини, рибари и пощальон, който обикалял с магаре.
След механизацията на земеделието младите хора постепенно се изселват към Мадрид, Барселона и други големи градове.
Хотелите са резервирани от години
Интересът към затъмнението е толкова голям, че хотелите в района са резервирани още от 2022 година.
Много семейства, чиито корени са от селото, се връщат специално за събитието, а посетители пристигат от Великобритания, Франция, Венецуела и други държави.
Според местните това ще бъде най-оживената вечер в историята на селото.
Защо точно там?
Освен че попада в зоната на пълното затъмнение, районът предлага идеални условия за наблюдение:
широк западен хоризонт;
почти липсващо светлинно замърсяване;
малко сгради и препятствия;
открити житни полета и хълмове.
Именно затова астрономите смятат, че това е едно от най-добрите места в Испания за наблюдение на небесното явление.