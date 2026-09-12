Тръмп обяви: Луната е наша! И поиска да прекръсти Ню Мексико на...
Публикува доста любопитки в мрежата си през уикенда
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Публикува доста любопитки в мрежата си през уикенда
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
Франция анализира над 3300 случая
Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
Южнокорейски спътник засне сблъсъка на ракета на SpaceX на Илън Мъск с Луната
Футуристичната Residencia в Атакама место тайни агенти приютява астрономите, които изучават Вселената
Ударът е станал със скорост около 8640 км/ч, направил е кратер
На 12 август ще се превърне в сензация
Каролила Хершел има огромен принос в развитието на астрономията
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Молекулата еритрулоза, открита в облак от газ и прах, може да разкрие как животът се е зародил на Земята
Космическият апарат „Тянуън-2“ достигна загадъчния астероид Камооалева, откъдето ще вземе проби за изследване
Кога е най-подходящо да я наблюдаваме
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Полетът ще е през 2028 г.
Геомагнитната буря от ниво G3 е третата по сила в петстепенната скала на NOAA
Какво гласи съобщението на НАСА