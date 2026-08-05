Ракета на SpaceX колкото 5-етажна сграда се разби в Луната

Горната степен на ракета Falcon 9 на компанията SpaceX се е разбила в повърхността на Луната, след като повече от година и половина е обикаляла неконтролируемо в Космоса. По изчисления на НАСА ударът е станал със скорост около 8640 км/ч.

Космическата отломка е с маса над 4000 килограма и размери, сравними с пететажна сграда. Тя остава в Космоса след изстрелването на мисия през 2025 г., когато ракета Falcon 9 извежда към Луната двата частни апарата Blue Ghost на Firefly Aerospace и Resilience на японската компания ispace.

Мисията има различен край за двата апарата – Blue Ghost успешно каца на Луната и изпълнява поставените задачи, докато Resilience се разбива при опита си за кацане.

След приключването на мисията горната степен на Falcon 9 остава в силно удължена орбита между Земята и Луната. В продължение на около 18 месеца гравитационното влияние на Земята, Луната и Слънцето постепенно променя траекторията ѝ, докато не се стига до неизбежния сблъсък.

Според НАСА инцидентът не е представлявал никаква опасност за Земята. Говорителят на агенцията Джими Ръсел увери, че ударът е бил очакван, а районът ще бъде наблюдаван с научна цел.

По данни на астронома Бил Грей ракетата е паднала в района на кратера Айнщайн от обратната страна на Луната. По време на сблъсъка мястото е било осветено от Слънцето, което е затруднило наблюденията от Земята.

Ударът е образувал нов кратер с диаметър около 20 метра и приблизителна дълбочина 4 метра. Предстоят допълнителни наблюдения, които ще уточнят точните му размери.

Макар явлението да не е било видимо с просто око, астрономи със специализирани телескопи са успели да регистрират кратък светлинен проблясък в момента на удара.

Според учените подобни събития са ценни за науката, тъй като дават възможност да се изучи как се образуват нови кратери и как се разпространява материалът по повърхността на Луната след мощен сблъсък.