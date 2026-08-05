Кърваво нападение в центъра на Лондон

Четирима души бяха ранени при нападение с нож в един от най-оживените райони на Лондон – Ковънт Гардън. По случая е задържана 47-годишна жена, съобщава Sky News.

Инцидентът е станал около 12:00 часа местно време на улица „Ендел Стрийт“, след сигнал за нападение.

При пристигането си на място полицейските служители открили четирима мъже – на 34, 39, 42 и 52 години, които били с прободни рани.

Пострадалите са откарани в болница

Лондонската служба за спешна помощ е изпратила няколко екипа, включително линейки, парамедик с автомобил за бързо реагиране, дежурен координатор и въздушната линейка на британската столица.

След оказване на първа помощ на място четиримата ранени са транспортирани по спешност в специализирана болница за лечение на тежки травми.

Жена е арестувана

Във връзка с нападението полицията е задържала 47-годишна жена, срещу която се води разследване по подозрение за нападение и незаконно притежание на хладно оръжие.

Към момента властите не съобщават какъв е мотивът за атаката, нито дали задържаната е познавала пострадалите.

Районът около местопроизшествието остава отцепен, докато криминалистите извършват оглед и събират доказателства.

Според информацията на Sky News към момента няма данни за други заподозрени, а разследването продължава.