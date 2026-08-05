Решение на Путин разтърси върха на руската армия

Руският президент Владимир Путин лично обяви мащабно пренареждане на висшето военно командване и определи генералите, които ще ръководят ключови направления от войната в Украйна. Рокадите засягат фронта в Донбас и Запорожка област, снабдяването на цялата армия и новосъздадените войски за безпилотни системи.

Путин постави пред групировката „Център“ задачата да продължи настъплението в Донецка област, която определи като критично важна. Промените бяха обявени по време на среща в Кремъл с ръководството на Министерството на отбраната, съобщава „Москоу таймс“.

„Продължаваме да усъвършенстваме структурата на Министерството на отбраната във връзка с нуждите и опита от специалната военна операция“, заяви Путин. Думите му показаха, че решенията не се свеждат до обикновена смяна на длъжности, а са част от по-широко преструктуриране на руската военна машина, предприето от министъра на отбраната Андрей Белоусов.

Путин избра командирите за фронта

Генерал-полковник Андрей Иванаев поема групировката „Център“, която действа в централната и северозападната част на Донецка област. Досега той командваше групировката „Изток“, а Путин го представи като офицер с доказан боен опит и резултати на фронта.

Руският президент подчерта, че „Център“ е сред водещите руски формирования и изпълнява едни от най-важните задачи в Донбас. „Въпросът кой ще оглави групировката и кой ще я командва не е лесен“, каза Путин, като така даде знак за значението, което Кремъл отдава на назначението.

На мястото на Иванаев начело на групировката „Изток“ застава генерал-лейтенант Пьотър Болгаев, който досега е бил неин началник-щаб. Формированието действа в южната част на Донецка област и по направлението към Запорожка област.

Путин похвали „Изток“ за настъпателните действия и заяви, че очаква новият командир да запази досегашното темпо. Болгаев познава групировката отвътре, което трябва да позволи смяната да бъде извършена без прекъсване на командването и текущите военни операции.

Нов генерал поема войната с дронове

Едно от най-важните решения е назначаването на генерал-полковник Денис Лямин начело на Войските за безпилотни системи. Това е нов род войски, чието изграждане започна през 2025 г. в отговор на огромната роля на дроновете на бойното поле.

„Стоеше задачата да намерим човек, който се е доказал по най-добрия начин в тази работа“, заяви Путин. Той определи Лямин като един от най-квалифицираните руски специалисти в областта и му възложи да завърши изграждането на новата военна структура.

Досега Лямин е бил началник-щаб на групировката „Център“. Той е на 47 години и по образование е танкист, но през кариерата си е командвал големи сухопътни формирования. В началото на руското нахлуване през 2022 г. е ръководил сили, настъпващи от Крим към Херсон, а през 2023 г. е оглавил 58-а общовойскова армия.

Създаването на отделно командване за безпилотните системи показва колко дълбоко дроновете са променили войната. Новите войски трябва да обединят ударните и разузнавателните апарати, операторите, техническите екипи, центровете за управление и звената за радиоелектронна борба. Руското военно министерство съобщи, че още през 2025 г. са били създадени отделни полкове и батальони за безпилотни системи.

Фронтови генерал получи контрола над целия тил

Бившият командир на групировката „Център“ генерал-полковник Валерий Солодчук става заместник-министър на отбраната и поема обединеното ръководство на армейския тил. Под негов контрол ще бъдат събрани снабдяването, транспортът и логистичните услуги, от които зависи поддържането на войските на фронта.

Путин нарече управлението на тила „бойна работа“ и подчерта, че решението за назначаването на Солодчук е негово. „Никой не знае по-добре от командирите на терен от какво се нуждаят нашите войски, войници и офицери“, обърна се руският президент към генерала.

Рокадата показва стремежа на Кремъл да постави офицери с непосредствен фронтов опит начело на ключови звена в Министерството на отбраната. След продължителните проблеми със снабдяването в началото на войната руското ръководство се опитва да съкрати пътя между заявките на бойните части и решенията в Москва.

Солодчук е посочван от украинското военно разузнаване като командир на руски подразделения, участвали в настъплението към Киев през 2022 г. Украинската страна го обвинява в причастност към военни престъпления, но тези обвинения не са разглеждани в приключило международно съдебно производство.

Рокадите идват в решаващ момент

Смените са извършени на фона на продължаващия натиск на Русия за овладяване на цялата Донецка област. The Moscow Times свързва решенията и със забавянето на руското настъпление през последните месеци, въпреки че Кремъл продължава да представя действията на войските като успешни.

Путин не остави съмнение, че поставя Донбас в центъра на военните задачи. Новият командир на „Център“ получава едно от най-тежките направления, „Изток“ трябва да запази натиска към Запорожка област, а новото дроново командване трябва да увеличи скоростта и силата на ударите.

Решенията обединяват три критични елемента на съвременната война - командването на фронта, снабдяването на войските и масовото използване на безпилотни системи. С тях Путин ясно показа, че не само одобрява военната стратегия, а лично избира хората, на които възлага изпълнението ѝ.