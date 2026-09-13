Решение на Путин разтърси върха на руската армия
Мащабният ход засяга фронта в Украйна, снабдяването и войната с дронове
Следете всички новини, анализи и коментари за Назначения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мащабният ход засяга фронта в Украйна, снабдяването и войната с дронове
Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
Назначенията са част от усилията за надграждане на експертния капацитет на Агенцията
Подалият оставка като депутат Крум Неделков влиза в земеделието
Показа съобщения, с които Николай Денков подкрепя назначенията му
И Копринката, и Пламен Узунов са субекти, които заслужават внимание, смята лидерът на ГЕРБ
Наистина прекали в разединението, опитвайки се да изпълнява заявките на някои недоволни от предишната власт представители на едрия бизнес
От началото на август начело е новият главен изпълнителен директор Майк Дустдар
Парламентът одобри състава на новия кабинет на безпартийния премиер Джуро Мацут
Атанас Зафиров съобщи нови зам.-министри
Решенията за втория ешелон на властта засега се отлагат
Състоянието на държавния бюджет е критично, заяви още тя
Първо заседание на Съвета за съвместно управление
Очаква се Джеймисън Гриър да работи усилено за осъществяване плановете за въвеждане на нови мита и тарифи
Младият Тръмп ще дава съвети на баща си в Белия дом
Новоизбраният президент на САЩ с ключово решение за администрацията си
Президентът не се бори със задкулисието, той го създава
Вельов е назначен за заместник-министър на културата
Атанас Илков бе категоричен, че няма никакъв политически гръб зад себе си
По думите му той се ръководи единствено от принципи и законите на страната