Калин Стоянов разобличи голяма манипулация на Атанас Атанасов. Чат с Денков

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов разобличи голяма манипулация, направена от шефа на ДСБ Атанас Атанасов. Чудя се как точно Денков ми е поискал оставката, както твърди Атанасов, след като същият този Денков в деня, в който направих смените, късно вечерта, точно в 22:41 ч. ми изпрати съобщение чрез едно от интернет приложенията със следния текст, цитирам: „Имаш пълната ми подкрепа за назначенията!“ - заяви бившият вътрешен министър Калин Стоянов.

Ето какво написа Калин Стоянов във Фейсбук:

Тази сутрин отново се изумих от лицемерието на един от многото началници в ПП-ДБ. Това, че си народен представител, председател на политическа формация, заместник-председател на Народното събрание, бивш началник на НСС и че се вживяваш в ролята на „велик“ контраразузнавач, не ти дава право да лъжеш и да внушаваш неистини, още повече в национален ефир.

Предполагам всички се досещате, че визирам Наско Атанасов.Тази сутрин, в една от националните телевизии, Атанасов не пропусна да припомни как аз, в качеството си на министър на МВР, съм бил сменил „не помнел точно дали 19 или 20“ директори на ОД на МВР в страната.

Тук е мястото да му припомня, че лично Кирил Петков ми гарантира, че ще имам възможността да избера екипа от хора, с които ще работя като министър на МВР - нещо, което считам за напълно нормално.

Днес сутринта Атанасов със задоволство обясняваше, че заради това мое, цитирам, „своеволие“ е имало тежък скандал в тогавашното правителство на Денков и че Денков ми бил поискал оставката заради тези смени.

Чудя се как точно Денков ми е поискал оставката, както твърди Атанасов, след като същият този Денков в деня, в който направих смените, късно вечерта, точно в 22:41 ч. ми изпрати съобщение чрез едно от интернет приложенията със следния текст, цитирам: „Имаш пълната ми подкрепа за назначенията!“

Казано по-просто: за извършените от мен смени, получих пълната подкрепа на тогавашния министър-председател Николай Денков. Явно Наско Атанасов е един от малкото, които са пропуснали този факт!

И тъй като е нормално, когато твърдиш нещо, да си готов да го докажеш, прилагам снимка на съобщението.

