Станислав Анастасов: Спешни мерки заради кризата с горивата

Спешни мерки заради кризата с горивата, породена от блокирането на Ормузкия проток и войната в Иран, поиска зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, представяйки мотивите на партията си за изслушване на изпълнителната власт по темата.

В парламента са заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, директорът на Агенция "Митници" Георги Димов, председателят на "Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" - АД Румен Спецов. Те отговарят на въпроси за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза, бе основният въпрос, поставен от ДПС-Ново начало.

Пред депутатите трябваше да се яви не Михайлов, а финансовият министър Георги Клисурски, но той изпратил писмо, че в периода 8-10 март поради командировка извън страната няма да може да участва в заседание на парламента.

20% от световните доставки логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата той остава блокиран, което води до безпрецедентен натиск върху пазарите, каза Анастасов.

Цените на суровия нефт бързо се покачват. Затова споделяйки притесненията на българските граждани и бизнес поискахме това изслушване, за да получим ясна информация как тази ситуация ще се отрази и върху крайните цени на нефтените продукти, каза Станислав Анастасов.

Той даде хронология на събития, за да отговори на „Продължаваме промяната“, която безхаберно обяви днешното изслушване за „леко преиграване“.

Още на 3 март има ясна информация, че около 80% от трафика в Ормузския проток е блокиран. Всички застрахователи са оттеглили покритието на техните продукти. Има 4 подпалени танкера.

Една от най-големите инсталации за втечняване на газ, която произвежда 77 милиона тона годишно - около 20% от глобалната доставка на втечнен природен газ, е спряла своята работа. Повторното й пускане отнема седмици, дори месец, посочи още Анастасов.

Същата инсталация доставя около 15% от втечнен природен газ за ЕС. В момента е трудно да се предвиди какви ще бъдат ефектите, петролът мина всякакви исторически и психологически нива, каза още зам.-председателят на ДПС.

Той припомни, че прогнозите в момента са петролът сорт Бренд да достигне 100-120 долара. За съжаление ситуацията не предсказва ясен хоризонт за подобряване, подчерта Анастасов.

По-важно е да се знае, че на практика всички ефекти от поскъпването на нефт се отразяват от 3 до 5 седмици по-късно при крайния потребител. Нашето притеснение, че тепърва ще усещаме ефекта от кризата с петрола, допълни Станислав Анастасов.

Той разкри, че още на 4 март КЗК е излязла с много ясни препоръки за механизми към изпълнителната власт, която обаче не е предприела действия. Има препоръки как могат да бъдат коригирани изкривявания на пазара, но те не са последвани.

Чак днес, под натиска на днешното изслушване, панически има свикване на двете комисии, но все още няма действия. Изключително важно е да разберем каква е ситуацията, какво върши изпълнителната власт и какво ние трябва да правим като Народно събрание, каза Станислав Анастасов. И припомни, че в предишни случаи депутатите наложиха ефективна забрана на износа на дизел, което се отрази позитивно на пазара.

И сега са нужни спешни мерки, категоричен бе Анастасов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com