Жега в парламента за горивата. Изслушването започна (НА ЖИВО)

Войната в Иран държи целия свят на нокти. Наред със страховете от ескалацията на бойните действия, затварянето на Ормузкия проток събуди ужаса от криза с петрола. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че страната ще бъде подложена на „смърт, огън и ярост“, ако предприеме действия за блокиране на преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

„Ако Иран предприеме действия, с които да спре потока на петрол в Ормузкия проток, ще бъде ударен от Съединените американски щати двадесет пъти по-силно, отколкото досега. Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, което ще направи практически невъзможно Иран да се възстанови като нация – смърт, огън и ярост ще се стоварят върху тях“, написа американският президент в платформата си Truth Social.

Готова ли е България за криза с петрола? Какви запаси и за колко дни има страната ни? Ще скочат ли цените на бензин и дизен? Това ще бъдат част от горещите въпроси, по които днес парламентът чака отговори в дебат по искане на парламентарната група на ДПС-Ново начало.

В пленарната зала днес ще бъдат изслушани ключови фигури от финансовия и енергийния сектор.

Финансовият министър Георги Клисурски трябва да очертае какъв буфер има бюджетът при евентуален ценови шок.

Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов и ръководителят на Държавния резерв Асен Асенов ще представят информация за наличните запаси от нефт и горива.

Особено внимание се очаква към изявлението на Румен Спецов – особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Основният въпрос към него е дали бургаската рафинерия може да продължи работа при сериозни сътресения на международния пазар.

Самото изслушване ще протече по стандартната парламентарна процедура – вносителите ще имат пет минути да представят мотивите си, след което всеки от поканените ще разполага с до десет минути за отговори. Парламентарните групи ще могат да зададат по два въпроса, а накрая ще изразят позициите си по темата.





