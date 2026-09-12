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Финансовият министър получи важен съвет от ЕК за влизането ни в еврозоната
Снимка: Министерство на финансите

Финансовият министър получи важен съвет от ЕК за влизането ни в еврозоната

Важно е не само изпълнението на конвергентните критерии, но и запазването на финансовата устойчивост на страната в средносрочен план

07 октомври | 17:08
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