Гълъб Донев: Търсим нов механизъм за минималната заплата
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
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Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
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