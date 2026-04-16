„Грешка“ на САЩ заплашва икономиката. Лондон с остър сигнал за войната с Иран

„Най-добрата икономическа политика сега е деескалацията.“ С този ясен сигнал британският министър на финансите Рейчъл Рийвс разкритикува решението на САЩ да прекрати дипломатическите преговори с Иран и да влезе във военен конфликт. Изявлението беше направено във Вашингтон по време на инвестиционен форум и идва на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток.

Според Рийвс този ход е бил „грешка“ със сериозни икономически последици. Тя предупреди, че светът се приближава към опасна граница между икономическа стабилност и рецесия.

Лондон се дистанцира от военните действия

Британското правителство ясно заяви, че няма да участва в блокадата на Ормузкия проток, предприета от САЩ като част от натиска върху Иран. Решението подчертава разминаването между двете страни по отношение на конфликта.

На въпрос дали това влияе върху традиционно близките отношения между Лондон и Вашингтон, Рийвс отговори, че връзката остава стабилна, но подчерта правото на различия. „На приятелите е позволено и да не са съгласни помежду си“, заяви тя.

Икономическите рискове излизат на преден план

Рийвс беше категорична, че военната ескалация носи повече икономически рискове, отколкото ползи. Според нея ефектът вече се усеща и може да се задълбочи в следващите месеци.

Тя постави акцент върху разрушенията на енергийната инфраструктура в Близкия изток, които могат да доведат до дългосрочни проблеми на глобалните пазари. Това включва както петролни, така и газови съоръжения, които са ключови за световната икономика.

Предупреждение за рецесия и глобален ефект

Международният валутен фонд също предупреди, че конфликтът между САЩ и Израел с Иран може да доведе до глобална рецесия. Според оценките Обединеното кралство ще бъде сред най-засегнатите развити икономики.

Рийвс заяви, че не е убедена, че войната прави света по-безопасен, като директно постави под съмнение аргументите на поддръжниците на конфликта. Тя подчерта, че освен краткосрочния удар върху икономиката ще има и дългосрочни последици, които ще се усещат далеч извън региона.

