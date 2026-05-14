Стармър откачи. Нападна правителството

Британският премиер Киър Стармър написа официално писмо до бившия министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, в което подчерта, че правителството му трябва на всяка цена да изпълни обещанието си да сложи край на политическия хаос в страната. Новината бе съобщена от Ройтерс и цитирана от БТА. В своето обръщение Стармър изрази дълбоко съжаление за решението на Стрийтинг да подаде оставка и да напусне заемания висок държавен пост.

Раздяла в ключов за кабинета момент

Британският министър-председател се обърна много лично към досегашния здравен министър, като изтъкна, че искрено съжалява за неговото отсъствие от редовните заседания на правителствения кабинет. Премиерът допълни, че Стрийтинг е бил изключително ценен кадър в екипа, който е имал за основна задача да помогне за цялостната и спешна трансформация на Националната здравна система на Обединеното кралство.

Изпълнение на ангажиментите към британския народ

В писмото си Киър Стармър категорично заяви, че управляващите са длъжни да реализират абсолютно всички обещания, които са поели пред обществото по време на предизборната кампания. Като най-важен приоритет той посочи ангажимента за окончателно обръщане на страницата на политическия хаос. По думите на премиера това безредие е било категорично отхвърлено от британските гласоподаватели по време на последните парламентарни избори в страната.

