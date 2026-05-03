Великобритания готви извънредна мярка за пътниците на самолети

Авиокомпаниите във Великобритания ще получат правото да обединяват пътници от различни полети в по-малък брой самолети като част от извънредни мерки за пестене на авиационно гориво, съобщи Министерството на транспорта, цитирано от ДПА и Пи Ей Мидия.

Промяната позволява сливане на курсове по едни и същи маршрути в рамките на деня, което може да доведе до преместване на пътници от първоначално резервирания полет. Решението идва на фона на предупреждения за потенциален недостиг на гориво преди пиковия летен сезон.

Причината е напрежението около Ормузкия проток - ключов маршрут за доставки от Близкия изток.

Според властите мярката има за цел да намали разхода на гориво при полети с незапълнени самолети, които иначе биха били изпълнени при ниска заетост или дори отменени. Новият режим дава възможност на превозвачите да оптимизират графиците си и да избегнат излишни разходи в период на несигурност на енергийните пазари.

Напрежението около доставките на авиационно гориво е свързано с военния конфликт между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга, довел до фактическо блокиране на Ормузкия проток. През този маршрут традиционно преминава значителна част от глобалния износ на енергийни ресурси, включително авиационно гориво за европейските пазари.

Министърът на транспорта Хайди Александър подчерта, че към момента няма непосредствени проблеми с доставките, но подготовката започва предварително. „Няма непосредствени проблеми с доставките, но се подготвяме още отсега, за да дадем на семействата дългосрочна сигурност и да избегнем ненужни затруднения на изходите за качване това лято“, заяви тя.

По думите й законодателните промени ще дадат на авиокомпаниите гъвкавост да реагират своевременно при нужда, като същевременно защитят интересите на пътниците и бизнеса.

Критики дойдоха от страна на опозицията. Министърът на транспорта в сянка Ричард Холдън предупреди, че пътниците могат да се окажат пренасочени към други полети без реален избор. „Семейства, които са резервирали лятната си почивка, може да се окажат с отменен полет и да бъдат натъпкани в друг самолет, в час, избран от авиокомпанията“, каза той.

Според него ситуацията показва структурен проблем. „Честното послание е, че Великобритания е изложена на рискове за доставките на гориво, пред които една страна с истинска енергийна сигурност не би била изправена“, допълни Холдън.

