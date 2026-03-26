Лондон удря по руския петрол! Заповед за арести на кораби

Премиерът на Великобритания Киър Стармър заяви, че е дал разрешение на въоръжените сили на страната да се качват на борда и да задържат руски кораби, за които Лондон смята, че са част от т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на санкциите.

Решението идва на фона на засилено напрежение около енергийните доставки и рязко покачване на цените на петрола. Ходът бележи сериозна ескалация в подхода на Великобритания към руските енергийни потоци. Целта е да се ограничи финансирането на войната в Украйна.

Решението на Лондон съвпада със засилени действия и от други европейски държави срещу мрежата от танкери, които позволяват на Москва да изнася петрол въпреки санкциите. Според британските власти именно този „сенчест флот“ играе ключова роля за поддържане на приходите на Русия в условията на ограничения.

Стармър заяви, че е одобрил по-агресивните мерки, защото руският президент Владимир Путин се възползва от високите цени на петрола, предизвикани от конфликта в Близкия изток. „Ето защо преследваме неговия сенчест флот още по-усилено, не само за да опазим Великобритания, но и за да лишим военната машина на Путин от мръсните печалби, които финансират неговата варварска кампания в Украйна“, заяви той.

От Даунинг стрийт уточниха, че британските военни и правоохранителни органи се подготвят за операции срещу кораби, които отказват да се подчинят, са въоръжени или използват технологии за избягване на контрол. Срещу собствениците, операторите и екипажите ще могат да бъдат повдигани обвинения за нарушения на санкционния режим.

Европейските усилия обаче се сблъскват със сериозни противоречия. Според Ройтерс натискът върху Русия е бил отслабен, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп разреши временно купуване на санкционирани руски продукти, за да се стабилизира глобалният енергиен пазар.

Решението на Стармър идва и непосредствено преди срещата на върха на Съвместните експедиционни сили в Хелзинки, където Великобритания ще настоява за по-добра координация между съюзниците при задържането на подобни кораби.

По данни на Лондон до момента са санкционирани 544 кораба от руския „сенчест флот“, които често преминават и през Ламанша. Според британските оценки около три четвърти от руския суров петрол се транспортира именно чрез тази мрежа, което превръща мерките срещу нея в ключов инструмент за икономически натиск върху Москва.

