Мощна магнитна буря ни удря следващите дни

Планетата ни е изправена пред сериозно геомагнитно предизвикателство в близките часове. Мощна магнитна буря се очаква да засегне Земята през следващите дни вследствие на изключително силно слънчево изригване. Официалните данни на Британската геоложка служба (British Geological Survey) показват рязко и тревожно повишаване на геомагнитната активност.

Според водещите експерти в областта явлението ще има продължителен характер и ще утихне едва около 16 май. Прогнозите сочат, че силата на геомагнитния трус ще достигне индекс G3. Това се счита за сравнително силен показател по скалата за космическо време, който може да предизвика видими смущения.

Причината: Мощен поток от заредени частици

Основната причина за предстоящото явление е т.нар. изхвърляне на коронална маса. Това представлява гигантски и мощен поток от високоенергийни заредени частици, който Слънцето е изхвърлило с огромна скорост в открития космос след мощен взрив на повърхността си.

Учените, които следят процесите в реално време, отбелязват, че повишената слънчева активност започва с К-индекс 4. Очаква се геомагнитните колебания да се засилят рязко, достигайки своя пик в рамките на броени часове. Тъй като данните от спътниците се актуализират на всеки няколко часа, експертите подчертават, че прогнозите за поведението на слънчевия вятър могат да претърпят динамични промени.

Опасност за техниката и човешкото здраве

Магнитните бури от такъв калибър крият рискове на няколко нива. От една страна, те могат да окажат сериозно негативно влияние върху сателитните комуникации, GPS навигацията, радиовръзките и фината електроника.

От друга страна, явлението рефлектира пряко и върху човешкия организъм. Най-застрашени са хронично болните и метеочувствителните хора. В тези периоди те най-често се оплакват от остро главоболие и мигрена, внезапна умора и отпадналост, повишена раздразнителност и тревожност, проблеми със съня и безсъниеи резки колебания в кръвното налягане.

Лекарски съвети за оцеляване по време на бурята

Медиците призовават за повишено внимание и превенция през следващите дни, за да се намали натискът върху сърдечно-съдовата и нервната система. Специалистите горещо препоръчват през този критичен период хората да си почиват много повече от обикновено и да избягват тежките физически натоварвания.

Изключително важно е да се приема голямо количество вода, за да се поддържа добрият тонус на съдовете. Намаляването на стреса, избягването на тежки храни и ограничаването на алкохола и кофеина са сред ключовите стъпки за по-леко справяне с влиянието на слънчевата плазма.

