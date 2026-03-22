Обрат с магнитната буря! Нов силен удар

Магнитната буря, която започна в петък не отшумя, както бяха предварителните прогнози.

Напротив, в ранния неделен следобед е нараснала заради допълнително изригване на Слънцето.

Вече е на ниво G3, което съответства на силна магнитна буря, пише на уебсайта на Института по приложна геофизика.

Геомагнитната буря продължава, чакат се нови изригвания на слънцето от M, казаха експертите.

Те не дават прогноза кога ще завърши бурята, като твърдят, че и в понеделник се очаква нестабилно космическо време.

Регистрираното в момента ниво G3 предполага, че колебанията в магнитосферата могат да имат осезаемо въздействие не само върху техническите системи и сателитните комуникации, но и върху влошено състояние на хората, зависими от времето.

