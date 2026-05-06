научни работници в научноизследователските, научно-музейните, научно-художествените и научно-библиотечните учреждения - между 35 и 45 работни дни, в зависимост от позицията.

ръководните служители, секретарите и заемащите други експертни длъжности в администрацията на президента на страната - 30 работни дни;

главните редактори, редакторите, репортерите и членовете на редколегиите на всекидневния печат, както и директорите и главните редактори на Българската телеграфна агенция - 30 работни дни;

работниците с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Допълнителен платен годишен отпуск

Трябва да се прави разлика между удължен годишен отпуск и допълнителен такъв. Работниците имат право при някои случаи да ползват допълнителни дни отпуск.

Например, за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето им се полагат допълнително не по-малко от 5 работни дни. Толкова е допълнителният отпуск и за работа при ненормиран работен ден.

Освен тези правила, които важат за всички работници, с колективен или с индивидуален трудов договор могат да бъдат уговорени между служителя и работодателя и по-големи отпуски.

Как да ползваме платения годишен отпуск?

Вече отпадна изискването работодателите до 31 декември на предходната календарна година да утвърждават график за ползването на платения годишен отпуск. Работникът може да ползва полагащите му се дни наведнъж или на части, като законът не определя на колко части да стане това.

То обаче се случва след писмено разрешение от работодателя, като искането също се подава писмено и в него се посочват размера на отпуска в работни дни и датата, от която започва да тече.

Работодателят пък трябва да разреши отпуск на служители, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, да ползват по техен избор част от годишния платен или неплатен отпуск, когато са техните религиозни празници, но не повече от източноправославните празници.

По правило работниците трябва да ползват полагащия им се отпуск до края на годината, за която се отнася. Често обаче не можем да ползваме всички дни и част от отпуска остава за следващата година. Тук трябва да имаме предвид, че тя има двегодишна давност, като след този срок губим неизползвания отпуск.

Някои категории работници са по-облагодетелствани в избора кога да ползват отпуската си. Например, служители, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползват отпуска си през лятото, а по тяхно желание – и през друго време на годината, освен в случаите, когато работодателят има право да им предостави платения годишен отпуск и без тяхно съгласие.

Има и три случая, при които работодателят може да ви изпрати в отпуск и без ваше съгласие:

По време на престой повече от 5 работни дни; При едновременно ползване на отпуск от всички работници; Когато работникът след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.

Шефът на фирмата може и да прекъсне отпуска ви, но само ако и двете страни са съгласни. Освен това на работника трябва да бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск.

Важно е всички наети да знаят, че платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Неплатен отпуск

Освен на платен годишен отпуск, работникът има право и на неплатен такъв. Той се ползва по негово искане - независимо дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

Тук е важно да се знае, че работодателят не може да ви „прати” в неплатен отпуск, ако не сте поискали ползването му. Право на работодателя обаче е да прецени дали да разреши този вид отпуск, както и неговия размер.

Друга важна особеност е, че има неплатен отпуск, времето за който се зачита за трудов и осигурителен стаж и такъв, за който не се зачита.

Според Кодекса на труда, неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж. Като е важно да се съобрази разликата между календарни и работни дни при броенето.

Неплатен отпуск в размер над 30 дни също е възможно да бъде признат за трудов стаж, но само ако това е изрично предвидено в закон или акт на Министерски съвет.

В Кодекса на труда са предвидени и други случаи, при които на работника му се полага отпуск, извън описаните до момента.