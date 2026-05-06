Името Георги Иванов е титла. Какво не знаем за легендарния сценарист

Да се казваш Георги Иванов у нас си е нещо като титла. Все пак Георги и Иван са най-популярните български имена. А за капак и първият ни космонавт се казва точно Георги Иванов. Оттам нататък, щом си негов адаш, задължително си вървиш и с прякора Космонавта. Освен ако не си Гонзо, както се прочу футболният кумир на левскарите.

В спорта имаме още един знаменит адаш на първия ни космонавт. Гюлетласкачът Георги Иванов даже е обявяван за лекоатлет номер 1 на България за 2004 г. Имаме е баскетболистка – Гергана Иванова. Всъщност в Уикипедия са изброени деветима прочути българи, които се казват Георги Иванов.

ФБР издирва сценариста

Какво по-хубаво може да му се случи на един сценарист, освен самият живот да го изненада като във филм. Да не може да контролира героите си и събитията около тях. И да се пита какво следва.

Такъв екшън преживял покрай името си сценаристът Георги Иванов преди години. Кой е той? Търсете го зад успеха на най-хитовите кино и тв заглавия - "Стъклен дом", „Забранена любов“, "Под прикритие", "Революция Z", "Фамилията", "Дъвка за балончета“, „Писма от Антарктида“, "Господин Х и морето“, „Анна“, „Войната на буквите", „Денят на бащата“, „Братя“.

Всъщност има две забавни истории с името му.

Първата е, когато кандидатствал в Нов български университет. Подреждали ги по азбучен ред по стаите. "Когато влязох и си видях мястото, някой каза: "Георги, какво става?". И всички избухнаха в смях. Оказа се, че сме 40 души с това име, а десет носеха и фамилията Иванов".

Втората е като кино. Трябва да бъдеш внимателен всеки път, когато излизаш от дома си. Защото пред дома ти започва път, а пътищата винаги водят надалеч, съветва услужливо Толкин. Това важи с пълна сила за мексиканското приключение на Георги. Тръгнал на екскурзия с дузина туристи и, щом кацнали, някакъв мъж се приближил към него и наредил: "Елате с мен". Заврели го в стаичка с някакви съмнителни типове. "Никой нищо не ми обяснява. Чудя се какво става. Пробвах да си пиша на джиесема, но ми забраниха категорично и аз така дискретно пращах есемеси. По едно време дойде един човек и заяви: "Издирван сте от ФБР". Попита ме дали съм бил в Америка. Отвърнах, че не съм. "А, били сте, били сте", казал онзи и пак излязъл. Това съвсем развинтило работния инструмент на Георги - въображението, и то започнало да реди картини как го вкарват в някаква стая, прибират му документите, връзват го на един вентилатор, мухите кръжат около него и за капак му сервират, че в багажа му има кокаин. Междувременно ръководителката на групата туристи се опитала да влезе в диалог с властите и да разбере какво става, но я избутали. Дали му малко листче, на което да напише данните си. В един момент на Георги му писнало и взел да тропа по вратата. Влязла симпатична млада дама, която му се извинила и обяснила, че трябвало да сверят информацията. Оказало се, че търсеният е друг човек, и го пуснали.

Когато бил хлапак, често го наричали Космонавте. После, но за кратко, го майтапели "О, футболиста", заради Гонзо. Георги бил дълги години от "Левски", но сега не следи много българския футбол.

Той е дипломиран инженер от Минно-геоложкия, но после записва и драматургия в Нов български университет. Между двете следвания работи като озвучител и осветител в "Сълза и смях", където се появява поривът му да пише. След това работи в "Господари на ефира" и Нова тв, където пише за "Забранена любов". Тогава се събира екипът от сценаристи, които създават успешните сериали на "Камера". Направили са "Стъклен дом", първия сезон на "Под прикритие", "Революцията" и "Фамилията". "Пет-шест човека сме и сме много близки - Теодора Маркова, Невена Горянова, Цонко Бумбалов, Екатерина Цветанова и Иван Ланджев. Важно условие за един екип е да няма задръжки в добрия смисъл. Егото да е заглушено. Примерно, ако аз кажа някоя реплика: "Пие ми се чай", друг да добави: "А ако капне мед на пода" и така заедно измисляме всичко. Често ме питат: "Ама този лаф ти ли го измисли?" и отвръщам, че няма как да е така. Правим всичко заедно", обяснява Георги. За него добре свършена работа е, когато героят не е безразличен за зрителя.

Когато не крои съдбите на обичаните образи, Георги свири на барабани и е водещ в „Дарик“. Репетира вкъщи и ходи на уроци, но за удоволствие, без да влага амбиции. "Важно е да преодолееш амбицията да се показваш. Тогава всичко е по-истинско. Мнозина тръгват към телевизията, киното, дори в драматургията, за да станат популярни, а това е вредно", смята още разказвачът на истории. Като скъп спомен от едно от пътешествията си пази запознанството в Куба с Омара Портуондо, която му изпяла "Моя страна" и го накарала да се почувства неописуемо.

