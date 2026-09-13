Името Георги Иванов е титла. Какво не знаем за легендарния сценарист
Две забавни истории от живота на мъжа зад "Стъклен дом" и "Под прикритие"
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Две забавни истории от живота на мъжа зад "Стъклен дом" и "Под прикритие"
Смъртта й е настъпила след кратко боледуване
Предал го е на музея на кинематографичното изкуство и наука в Лос Анджелис
След дълга битка с рака
Ема Борисова бе едва на 45 години
Държавна сигурност така контролираше киното, че автоцензурата ставаше неизбежна, разказва сценаристът и автор на романа "Когато капят кестените"
Сценаристът от „Шоуто на Слави" Филип Станев скъса снимката на президента Росен Плевнелиев в ефир в предаването снощи. Държавният глава даде на Конст...
Христо Раянов представи новата си книга "Ами ако? България на три морета" (Истини за българската народопсихопатия). Тя е неговата втора, след дебютния...
Второто филмово училище в "Ню Бояна" започва на 29 февруари Голан Рамраз ще преподава два месеца творческо писане на млади кинаджии Холивудският сц...
Сценаристът ще дописва последната си книга в Белгия
Да се казваш Георги Иванов у нас си е нещо като титла. Все пак Георги и Иван са най-популярните български имена. А за капак и първият ни космонавт се...