Георги Иванов с големи думи към приятеля Александър Александров
Първият ни космонавт се сбогува с колегата си
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Първият ни космонавт се сбогува с колегата си
На борда е Георги Иванов - първият българин, дръзнал да погледне Земята от орбита
Две забавни истории от живота на мъжа зад "Стъклен дом" и "Под прикритие"
Легенди като Шевченко и Трезеге също част от шоуто в Канада
Полетът продължава 1 денонощие, 23 часа, 1 минута и 31 обиколки около Земята
Шефът на БФС не прие обясненията за спорната ситуация в Берое-ЦСКА
Лъжите и клеветите по негов адрес доведоха до състоянието му, каза президентът на БФС
Шефът на БФС защити националите и предупреди, че атаките срещу отбора са недопустими
Това допълнително затвърждава влиянието му в европейските и световни футболни среди
Иванов коментира решението Александър Димитров да поеме националния отбор на България
Президентът на БФС Редовния отчетен конгрес на централата
Бяха обсъдени теми, свързани развитието на футбола
Това обяви самият той
Георги Иванов победи украинеца Володимир Кочанов
Във финала българският представител бе безкомпромисен срещу Володимир Кочанов от Украйна
Септември са десети в класирането с 23 точки, докато Локомотив Пловдив е четиринадесети със 17
Взели сме мерки, заяви президентът на БФС
Двамата обсъдиха актуални въпроси, свързани с развитието на професионалния и детско-юношеския футбол
Официални гости на тържеството ще са президентите на УЕФА и ФИФА
Кирил Вълчев подари на Георги Иванов и книгата „125 години Българска телеграфна агенция