Кой погуби Боби Михайлов? Гонзо каза истината

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов каза истината за това кой погуби Борислав Михайлов. Страната ни загуби днес капитана, донесъл най-голяма слава на България.

Гонзо говори пред медиите по повод кончината на Борислав Михайлов. Той пътува с националите, които се прибират от Индонезия и по-рано днес направиха непредвидено спиране в Атина, като там разбраха за случилото се.

Според президента на БФС клеветите в последните години са довели до състоянието на Боби Михайлов.

"Борислав Михайлов е изключителна личност, всички ние трябва да съжаляваме за неговата кончина. Първо, искам да поднеса съболезнованията на неговото семейство, на всички близки негови приятели. Но ние всички трябва да си дадем сметка, че всички тези клевети в последните години и лъжи по негов адрес доведоха до неговото състояние. Хората, които ги изрекоха, знаят, че те имат голяма вина за това, което се случи с него. Мога, ако искате да ви говоря с имена, но точно днес не", каза Михайлов.

"Борислав Михайлов беше 18 години президент на БФС. Много неща се направиха, но последните години беше омаскарен с клевети и лъжи. Някои хора трябва лично да съжаляват за това, което направиха. Разбиха един авторитет за българския футбол. Не само като футболист, участвал на три световни първенства и донесъл едни от най-големите успехи на България, но също много помогна за развитието на футбола.

Ние започваме да уважаваме хората само тогава, когато си отидат. Това се случи с Димитър Пенев и Борислав Михайлов. Трябва да даваме заслужено на хората, когато са живи, а не когато с отидат.

Семейството на Борислав Михайлов ще има пълна подкрепа от БФС както за погребението, така и за всички следващи неща, които предстоят.

Трябва да даваме уважение на заслужилите хора, които са дали на българския спорт. Като общество трябва да си дадем сметка, че трябва да запазим такива идоли, за да следваме техния пример. Никой не е бил оценен, когато е бил жив. Борислав Михайлов е наистина един изключителен лидер. Годините, в които той беше президент, бяха тежки и трудни. Бяха години на преход в българския футбол. Не заслужаваше това, което му се случи, когато загуби президентския пост. Всички ние трябва да скърбим за човека, който ни напусна", заяви Иванов.

