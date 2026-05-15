Първо лятно попълнение в ЦСКА

Крилото Матиас Фаетон е на прага да сложи край на краткия си престой в швейцарския Цюрих, като раздялата се очаква в следващите часове. 26-годишният национал на Гваделупа игра под наем от ЦСКА до края на сезона, но не успя да остави траен отпечатък в отбора.

Утре от 19:00 часа Цюрих приема Сервет, където се подвизава Брадли Мазику, в последния кръг от една разочароваща кампания. „Синьо-белите“ ще завършат на десето място от 12 отбора.

Фаетон записа 27 мача във всички турнири през сезона, в които отбеляза 8 гола и направи една асистенция. През пролетта обаче той отново показа проблеми с дисциплината и влезе в конфликт с треньора Дение Хедигер. Това доведе до отстраняването му от състава за около месец, а впоследствие клубът се раздели с 39-годишния специалист.

Крилото се завърна в групата в края на април, но след това записа само два мача, а в още два остана неизползвана резерва.

Ръководството на Цюрих няма да активира опцията за откупуване на правата му, което означава, че Фаетон ще се върне в ЦСКА, с който има договор до следващото лято. Пред „армейците“ предстои да решат бъдещето на непостоянния, но безспорно техничен футболист, пише gol.bg.

