ЦСКА получи добра новина

В ЦСКА получиха добра новина дни преди ключовите мачове – състоянието на Мохамед Брахими не буди сериозни притеснения. Офанзивният футболист пострада при равенството 1:1 срещу ЦСКА 1948 в сряда, което първоначално предизвика тревога в щаба.

Крилото бе принудително заменено, след като получи тежък удар от вратаря Петър Маринов. Брахими остана дълго време на земята и трудно се изправи, а напускането на терена стана с помощта на двама души. На негово място се появи Илиан Илиев.

След направените обстойни медицински изследвания обаче стана ясно, че травмата не е сериозна. Очакванията са французинът да бъде на разположение за финала за Купата на България в сряда. Все още има неяснота дали ще попадне в групата за предстоящото „вечно дерби“ срещу Левски, но старши треньорът Христо Янев едва ли ще рискува с включването му от първата минута.

По всяка вероятност по крилата ще започнат Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, който се завръща след наказание.

Брахими е сред най-формените играчи на „червените“ през последните седмици, като има 3 попадения в последните 9 срещи. Именно той донесе минималните победи с 1:0 над Лудогорец на „Васил Левски“ и над ЦСКА 1948 в Бистрица. Силното му представяне през пролетта затвърди позицията му като основна фигура по десния фланг.

Французинът има и опит в решаващи мачове за трофеи. Той асистира при успеха на Ботев Пловдив с 3:2 над Лудогорец във финала за Купата през сезон 2023/24. В този двубой голов пас записа и Джеймс Ето’о, който също се готви за нов финал.

Останалите футболисти в състава на Христо Янев са в добро здравословно състояние. Наставникът неведнъж подчерта, че основната цел е отборът да бъде в пълен състав за финала на 20 май, като именно затова част от играчите изчистиха натрупаните си картони в последните срещи.

