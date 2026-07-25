115 обвинения към Манчестър Сити. На тях не им пука

Енцо Мареска остава напълно спокоен относно 115-те обвинения, повдигнати от Висшата лига, припомняйки, че темата се върти в медийното пространство без реално развитие вече години наред.

"Единственото, което мога да кажа е, че преди три години - през сезона, в който бе спечелен Требълът - бях тук и думите по тази тема бяха абсолютно същите. Три години по-късно всичко си е все така", коментира Мареска.

"Нищо не се е случило. Лично аз нямам абсолютно никакви притеснения", допълни той, категорично омаловажавайки напрежението около правния казус.