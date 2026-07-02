Спорт

Манчестър Сити направи рекорден трансфер

Той е номер едно в историята на клуба

Манчестър Сити направи рекорден трансфер
02 юли 26 | 17:09
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Влади Кирилов

Полузащитникът Елиът Андерсън преминава от Нотингам Форест в Манчестър Сити, съобщиха и двата клуба.

Трансферът на 23-годишния халф е сред най-скъпите в историята на британския футбол, като "гражданите" ще платят рекордната за клуба сума от 116 милиона лири. Това прави Андерсън и най-скъпия британски футболист, задминавайки Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хям.

Сделката между Манчестър Сити и Нотингам Форест ще бъде финализирана след приключване на ангажиментите на Андерсън с националния  отбор на Англия на световното първенство по футбол.

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Автор Влади Кирилов

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